Названы самые популярные у россиян города Черногории

В Alexey Shvyrkov Realty самым популярным городом Черногории у россиян назвали Будву

С мая по июнь 2022 года среди городов Черногории больше всего запросов от россиян о покупке недвижимости пришлось на Будву. Об этом говорится в материалах агентства Alexey Shvyrkov Realty, предоставленных «Ленте.ру».

По данным компании, интерес россиян к жилью в Черногории охватывает 12 городов и населенных пунктов. Будву назвали самым популярным городом, так как на нее пришлось 28,6 процента запросов. Ниже в рейтинге расположился город Бар с показателем в 23,7 процента. Топ-3 списка замкнул Герцег-Нови — его доля достигла 9,2 процента.

Эксперты компании отметили, что города отличаются по инфраструктуре и соответствуют разным запросам покупателей. «Будва — это апогей всего туристического потока. Город-курорт, город-праздник. Я бы никогда не стал покупать недвижимость в Будве и не буду рекомендовать ее своим клиентам, если только это не инвестиционная задача. Сейчас Бар — самое доступное для россиян и русскоязычных жилье. Это такие своего рода спальные районы Черногории. Ну и Герцег-Нови — срез для более обеспеченных и четко понимающих, чего они хотят, людей», — объяснил Алексей Швырков.

Ранее в агентстве выяснили, что к концу апреля 2022 года среди россиян больше всего запросов на покупку недвижимости в Черногории отправляли жители Москвы. Вторую строчку рейтинга покупателей заняли жители Санкт-Петербурга. Топ-3 замкнули два города Новосибирск и Екатеринбург.