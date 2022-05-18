Названы главные покупатели недвижимости в Черногории

Жители Москвы отправляют больше всего запросов на покупку недвижимости в Черногории

К концу апреля 2022 года среди россиян больше всего запросов на покупку недвижимости в Черногории отправляли жители Москвы. Главных покупателей жилья в этой стране назвали специалисты агентства Alexey Shvyrkov Realty, материалы которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Доля запросов от москвичей достигла 56,74 процента. Вторую строчку рейтинга покупателей заняли жители Санкт-Петербурга с долей запросов в 22,11 процента. Топ-3 замкнули два города — Новосибирск и Екатеринбург — с показателем в 2,68 процента в каждом.

По данным агентства, с июня 2021-го по апрель 2022 года спрос на недвижимость в Черногории со стороны жителей 15 крупнейших городов России снизился на 38,8 процента. Больше всего подобными объектами перестали интересоваться жители Омска — динамика снизилась на 78 процентов.

«Сегодня россияне в основном покупают в Черногории недвижимость для себя и для круглогодичного проживания. Многие к своей недвижимости добавляют и инвестиционную покупку недвижимости, которая потом поможет жить и иметь доход», — пояснили в агентстве.

Ранее в агентстве Alexey Shvyrkov Realty выяснили, что в Черногории спрос не недвижимость со стороны россиян достиг десятилетнего максимума. В стране есть легальная возможность купить жилье за рубли.