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В Саяно-Шушенском заповеднике сняли «танцующих» медведей

«Танцующие» возле деревьев медведи попали на камеры в Саяно-Шушенском заповеднике

В Саяно-Шушенском заповеднике на камеру сняли «танцующих» медведей. Видеозапись опубликовало издание «Юг Сибири».

На кадры попали медведи, которые трутся спинами о стволы деревьев, — их движения напоминают танцы.

Медведи ведут себя так для того, чтобы оставить информацию о себе, причем это делают как молодые, так и взрослые особи.

Ранее сообщалось, что в приморском нацпарке «Земля леопарда» на камеры фотоловушки попал гималайский медведь-почесун.
Сотрудники «Земли леопарда» пояснили, что таким образом хищник оставлял метку.

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Сергей Истомин
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