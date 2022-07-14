Автомобиль с мертвым водителем за рулем задавил копавших могилу людей

Jamaica Star: автомобиль с мертвым водителем сбил трех человек, копавших могилу

На Ямайке автомобиль с мертвым водителем, которого застрелил неизвестный преступник, врезался в людей, копавших могилу, и сбил трех человек. Об этом сообщает Jamaica Star.

Как рассказали в полиции острова, в воскресенье, 10 июля, 46-летний житель округа Уэстморленд Хопетон Стюарт ехал по главной улице поселка Джерусалем Маунтин на своем пикапе. Около 19:30 по местному времени он остановился, чтобы, как сказано в отчете, «что-то подобрать у дороги». В этот момент неизвестный открыл по нему огонь из неустановленного оружия.

Стюарт бросился к машине, успел сесть за руль и на большой скорости скрылся с места происшествия. Вскоре автомобиль потерял управление и насмерть задавил трех человек, которые копали могилу у дороги. На момент прибытия полиции Стюарт сидел, уткнувшись лицом в руль, и не подавал признаков жизни. Причиной смерти позже назвали огнестрельное ранение в голову.

В полиции журналистам заявили, что пока не могут разглашать подробности расследования, однако выразили надежду, что вскоре картина происшествия будет полностью прояснена.

В августе 2021 года сообщалось, что в Египте кобра выползла из коробки в багажнике микроавтобуса и убила пять человек. После нападения змеи водитель врезался в бетонное ограждение дороги.

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