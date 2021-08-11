Кобра выползла из коробки в багажнике микроавтобуса и убила пять человек

Кобра в Египте выбралась из картонной коробки, которую водитель вез в багажнике микроавтобуса, и убила пять человек. Об этом сообщает издание Arab News.
Совладелец микроавтобуса попросил водителя доставить кобру из Александрии в город Кафр-эш-Шейх. Водитель согласился и поместил картонную коробку со змеей в багажник. После этого он взял в качестве пассажиров семью из четырех человек.
Во время поездки кобра выбралась из коробки и проползла под пассажирскими сиденьями. В результате нападения змеи погибли все пассажиры и водитель. Автомобиль врезался в бетонное ограждение, и змея попыталась сбежать, но очевидцы ее поймали и убили.
Неизвестно, знала ли семья о наличии смертельно опасной рептилии в салоне, когда садилась в такси.
Ранее сообщалось, что эксперт по змеям из филиппинской провинции Пангасинан, который считал себя неуязвимым и заявлял, что обладает иммунитетом к змеиному яду, поцеловал кобру и умер. Рептилия укусила его за язык.