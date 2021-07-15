Считавший себя неуязвимым эксперт по змеям поцеловал кобру и умер от ее яда

На Филиппинах эксперт по змеям поцеловал кобру и умер от ее яда на глазах соседей

Кобра убила эксперта по змеям из филиппинской провинции Пангасинан, который считал себя неуязвимым и заявлял, что обладает иммунитетом к змеиному яду, Об этом сообщает издание Daily Mail.

62-летний Бернардо Альварес (Bernardo Alvarez) поймал змею в муниципалитете Мангалдан и утверждал, что приручил ее. В доказательство он поднес кобру к губам и сделал вид, что целует ее. В этот момент кобра напала и укусила его в язык. Альварес закричал от боли и упал.

Материалы по теме Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить

К прибытию медиков и полиции у мужчины не было пульса. Альвареса пытались вернуть к жизни, но он умер на месте. Змею убили разъяренные очевидцы.

Филиппинская кобра считается одной из самых опасных змей мира. Ее яд поражает дыхательную систему жертвы. Один укус этой змеи может быть смертельным.

Ранее сообщалось, что в австралийском населенном пункте Мортон-Бэй, штат Квинсленд, ромбический питон укусил поймавшего его змеелова. Мужчина хвастливо позировал со змеей для своего канала в YouTube.