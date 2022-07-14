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Два человека погибли при обстреле автостанции в Донецке

Штаб теробороны ДНР сообщил о двух погибших и трех пострадавших при обстреле Донецка

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Два человека погибли и три получили ранения в результате обстрела автостанции в Донецке в Ворошиловском районе города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

Информацию о погибших и пострадавших подтвердил мэр города Алексей Кулемзин.

Ранее в ДНР сообщили об обстреле одной из школ Макеевки из реактивных систем залпового огня (РЗСО) «Ураган». Сведения о пострадавших и погибших при атаке пока уточняются. По данным штаба теробороны, здание школы получило значительные повреждения.

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Алевтина Запольская
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