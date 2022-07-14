В ДНР сообщили об обстреле ВСУ школы в Макеевке

Штаб теробороны ДНР сообщил, что ВСУ обстреляли школу в Макеевке из реактивных систем

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивных систем залпового огня (РЗСО) «Ураган» одну из школ в Макеевке. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

Командование не раскрыло обстоятельства обстрела, указав лишь, что здание «получило значительные повреждения».

Сведения о пострадавших и погибших при атаке пока уточняются.

Ранее стало известно о бегстве украинских военнослужащих с позиций у Северска и Соледара. Подразделения ВСУ, как утверждают в Луганске, начали самовольно покидать позиции 14 июля.

Всего с начала военной операции Народная милиция ДНР взяла под контроль 251 населенный пункт.