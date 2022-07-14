Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР рассказали о бегстве ВСУ с позиций у Северска и Соледара

Офицер ЛНР Марочко заявил, что ВСУ стали самовольно покидать позиции в Северске и Соледаре

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

Войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали бегство с позиций в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале рассказал офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«В районах населенных пунктов Северск и Соледар зафиксированы случаи самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими», — заявил в сообщении Марочко.

Ранее стало известно об установлении оперативного контроля над Северском силами НМ ДНР и российскими военными. Заместитель главы Мининформации республики Даниил Безсонов выразил надежду, что ВСУ быстро покинут населенный пункт.

Город расположен менее чем в 30 километрах от Лисичанска, население города до начала боевых действий составляло около 11 тысяч человек.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Вучич заявил об аде на Земле в случае отказа Запада от переговоров с Путиным
В МИД России оценили планы G7 установить «потолок цен» на российскую нефть
Российская школьница покончила с собой в сарае после обеда с родителями
В МИД России отреагировали на предложение Киева признать независимость Ичкерии
Шеф-кондитер легендарной «Праги» вспомнил об исчезнувших московских ресторанах
В Литве заявили о транзите в Калининград по прежним правилам
Путин подписал закон о контроле за деятельностью иноагентов
В Москве по делу о госизмене арестовали вице-президента российско-финской фирмы
Назван простой способ быстро остудить дом с помощью предмета из ванной
Россиянка рассказала об обнаружении тела расстрелянного в Перми бизнесмена
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.