В ЛНР рассказали о бегстве ВСУ с позиций у Северска и Соледара

Офицер ЛНР Марочко заявил, что ВСУ стали самовольно покидать позиции в Северске и Соледаре

Войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали бегство с позиций в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале рассказал офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«В районах населенных пунктов Северск и Соледар зафиксированы случаи самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими», — заявил в сообщении Марочко.

Ранее стало известно об установлении оперативного контроля над Северском силами НМ ДНР и российскими военными. Заместитель главы Мининформации республики Даниил Безсонов выразил надежду, что ВСУ быстро покинут населенный пункт.

Город расположен менее чем в 30 километрах от Лисичанска, население города до начала боевых действий составляло около 11 тысяч человек.