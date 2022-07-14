Названо число взятых под контроль ДНР населенных пунктов
Союзные войска с начала военной операции взяли под контроль 251 населенный пункт в ДНР, ранее занимаемый Вооруженными силами Украины (ВСУ). Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Штаба территориальной обороны республики.
Как утверждает командование, это число актуально по состоянию на четверг, 14 июля.
Среди недавно занятых городов и деревень названы Новодонецкое, Нескучное, Октябрь, Мироновка, Красный Пахарь, Роты, Возрождение, Медная Руда и Каменка.
«Наши войска продолжают наступление по нескольким направлениям», — говорится в сообщении штаба.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила о бегстве украинских военнослужащих с позиций у Северска и Соледара. Подразделения ВСУ, как утверждают в Луганске, начали самовольно покидать позиции 14 июля.