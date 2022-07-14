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Названо число взятых под контроль ДНР населенных пунктов

Штаб теробороны ДНР сообщил, что силы республики взяли под контроль 251 населенный пункт

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Союзные войска с начала военной операции взяли под контроль 251 населенный пункт в ДНР, ранее занимаемый Вооруженными силами Украины (ВСУ). Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Штаба территориальной обороны республики.

Как утверждает командование, это число актуально по состоянию на четверг, 14 июля.

Среди недавно занятых городов и деревень названы Новодонецкое, Нескучное, Октябрь, Мироновка, Красный Пахарь, Роты, Возрождение, Медная Руда и Каменка.

«Наши войска продолжают наступление по нескольким направлениям», — говорится в сообщении штаба.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила о бегстве украинских военнослужащих с позиций у Северска и Соледара. Подразделения ВСУ, как утверждают в Луганске, начали самовольно покидать позиции 14 июля.

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