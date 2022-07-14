Драка россиянина с пятью приезжими попала на видео

В Петербурге камеры видеонаблюдения сняли массовую драку приезжих и местного жителя

В Санкт-Петербурге местный житель пришел на детскую площадку, где поссорился с компанией из пяти приезжих и получил две пули в плечо. Инцидент попал на запись с камеры видеонаблюдения, которую в четверг, 14 июля, публикует «Фонтанка».

На кадрах видно, как группа мужчин избивает петербуржца возле подъезда.

Известно, что конфликт, который перерос в массовую драку, произошел 13 июля. Один из приезжих несколько раз выстрелил в мужчину, после чего компания скрылась с места преступления и оставила раненного на площадке.

Потерпевший был доставлен в больницу. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Москве ищут мужчину, который обстрелял из травматического пистолета компанию в подъезде — пострадали четыре человека.