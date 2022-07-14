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Четыре человека пострадали в ходе стрельбы в жилом доме в Москве

Четыре человека пострадали в ходе стрельбы в подъезде жилого дома в Москве

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве ищут мужчину, который обстрелял из травматического пистолета компанию в подъезде — пострадали четверо людей. Об этом в четверг 14 июля, сообщает РЕН.

По данным издания, инцидент произошел поздним вечером 13 июля в подъезде жилого дома на улице Большая Косинская. После того, как неизвестный обстрелял четверых, он скрылся с места происшествия — полиция прибыла незамедлительно, но преступника не обнаружила. Часть пострадавших госпитализирована, другим помощь была оказана на месте. Личность преступника устанавливается.

Ранее сообщалось, что массовая драка с битами и оружием произошла в российском городе Ковдоре Мурманской области: по меньшей мере 20 человек приняли участие в потасовке; они использовали биты, ножи и травматическое оружие. Конфликт вспыхнул после того, как охрана не пустила в местное кафе мужчину с несовершеннолетней подругой. Отказ сильно разозлил ее спутника, и он вернулся с несколькими друзьями.

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