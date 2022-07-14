Четыре человека пострадали в ходе стрельбы в жилом доме в Москве
В Москве ищут мужчину, который обстрелял из травматического пистолета компанию в подъезде — пострадали четверо людей. Об этом в четверг 14 июля, сообщает РЕН.
По данным издания, инцидент произошел поздним вечером 13 июля в подъезде жилого дома на улице Большая Косинская. После того, как неизвестный обстрелял четверых, он скрылся с места происшествия — полиция прибыла незамедлительно, но преступника не обнаружила. Часть пострадавших госпитализирована, другим помощь была оказана на месте. Личность преступника устанавливается.
Ранее сообщалось, что массовая драка с битами и оружием произошла в российском городе Ковдоре Мурманской области: по меньшей мере 20 человек приняли участие в потасовке; они использовали биты, ножи и травматическое оружие. Конфликт вспыхнул после того, как охрана не пустила в местное кафе мужчину с несовершеннолетней подругой. Отказ сильно разозлил ее спутника, и он вернулся с несколькими друзьями.