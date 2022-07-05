Массовая драка с битами и оружием произошла в российском городе

В Ковдоре отказ охраны пустить в кафе мужчину с несовершеннолетней вызвал массовую драку

В Ковдоре Мурманской области произошла массовая драка с участием по меньшей мере 20 человек, которые использовали биты, ножи и травматическое оружие. Об этом сообщает KP.RU.

Конфликт в российском городе вспыхнул в ночь на 4 июля после того, как охрана не пустила в местное кафе мужчину с несовершеннолетней подругой. Отказ сильно разозлил ее спутника, и он вернулся с несколькими друзьями, которые стали избивать двоих охранников. Те тоже вызвали подмогу.

Потасовка переместилась на парковку местного торгового центра. В результате пострадали четыре человека, среди них 16-летний подросток. Двоих пришлось госпитализировать.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия группой лиц по предварительному сговору»), сообщили изданию в пресс-службе регионального управления МВД. Там уточнили, что конфликт возник на бытовой почве.