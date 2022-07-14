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Стилистка назвала четыре необходимых элегантной девушке предмета гардероба

Стилистка Рейес заявила, что элегантной девушке необходимы белые брюки и блузка

Фото: @anareyess__

Стилистка Ана Рейес назвала четыре необходимых элегантной девушке предмета гардероба. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Так, по словам эксперта, для создания удачного образа следует приобрести белые блузку и брюки. «Они, определенно, подчеркнут ваш стиль и придадут изысканный вид», — заявила она. Кроме того, юзерша внесла в список базовые боди, отметив, что они сочетаются со многими вещами.

В то же время инфлюэнсерша порекомендовала обратить внимание на нарядные юбки. «С помощью данного изделия вы сможете выглядеть элегантно, не прикладывая никаких усилий», — подчеркнула она.

Ранее в июле специалист по этикету Мэрайя из США показала способ выглядеть изысканно с помощью одного предмета гардероба. Блогерша заявила, что, для того чтобы выглядеть презентабельно, следует руководствоваться одним правилом. Так, по ее словам, ворот водолазки необходимо подворачивать не наружу, как поступают многие, а, наоборот, внутрь.

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Алина Гостева
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