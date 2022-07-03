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Блогерша показала способ выглядеть изысканно с помощью одного предмета гардероба

TikTok-блогерша Мэрайя из США заявила, что ворот водолазки следует подворачивать внутрь

Кадр: @oldsouletiquette / TikTok

Специалист по этикету Мэрайя из США показала способ выглядеть изысканно с помощью одного предмета гардероба. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша заявила, что, для того чтобы выглядеть презентабельно, следует руководствоваться одним правилом. Так, по ее словам, ворот водолазки необходимо подворачивать не наружу, как поступают многие, а, наоборот, внутрь. При этом на размещенных кадрах девушка применила рекомендованный ею способ, примерив данные предметы гардероба из двух видов тканей: плотной и тонкой.

Зрители оценили лайфхак, которым поделилась инфлюэнсерша. «Мне, определенно, нравится. Выглядит более изящно и особенно подходит тем, кто не хочет акцентировать внимание на проблемном подбородке», «Воспользовалась им! Никогда ранее не чувствовала себя такой элегантной», «То что надо! Спасибо!» — прокомментировали они.

В июне канадская блогерша Анастасия назвала удешевляющие женский образ детали. По мнению модного эксперта, внешний вид способны испортить резинка на запястье, обилие разноцветных украшений, а также яркие акриловые ногти. Кроме того, инфлюэнсерша призвала отказаться от использования не соответствующего оттенку кожи тонального крема и наращивания слишком длинных ресниц.

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Алина Гостева
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