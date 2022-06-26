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Блогерша назвала придающие неряшливости женскому образу детали

TikTok-блогерша Анастасия: акриловые ногти и резинка на запястье удешевляют женский образ

Кадр: @anaskid

Канадская блогерша Анастасия назвала удешевляющие женский образ детали. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По мнению модного эксперта, внешний вид способны испортить резинка на запястье, обилие разноцветных украшений, а также яркие акриловые ногти. «По-моему, они выглядят так, будто вы отчаянно нуждаетесь во внимании», — высказалась она о последних. Кроме того, стилистка порекомендовала избегать одежды с естественными или декоративными дырами, которые, по ее словам, придают образу неряшливости.

Кроме того, инфлюэнсерша призвала отказаться от использования не соответствующего оттенку кожи тонального крема и наращивания слишком длинных ресниц. «Понимаю, это дело вкуса, но мы тут не пол метем», — заключила она.

Ранее в июне стилистка Чи Ли с никнеймом PetiteDressing из США назвала три визуально старящие женщин предмета гардероба. По словам блогерши, испортить внешний вид способны капри, которые визуально не только прибавляют возраста, но и укорачивают фигуру. Также эксперт рекомендовала избегать платьев, у которых отсутствует четкая линия талии. «В подобных нарядах ваш силуэт будет выглядеть более объемным», — пояснила Ли.

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Алина Гостева
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