Названы три визуально старящие женщин предмета гардероба

Стилистка Чи Ли пояснила, что капри и топы-туники визуально старят женщин

Стилистка Чи Ли с никнеймом PetiteDressing из США назвала три визуально старящие женщин предмета гардероба. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам блогерши, испортить внешний вид способны капри, которые визуально не только прибавляют возраста, но и укорачивают фигуру. Также эксперт рекомендовала избегать платьев, у которых отсутствует четкая линия талии. «В подобных нарядах ваш силуэт будет выглядеть более объемным», — пояснила она.

Кроме того, специалистка посоветовала отказаться от топов-туник. По ее мнению, данную вещь сложно удачно сочетать с другой одеждой.

На официальном сайте пользовательницы указано, что она строила карьеру в банковской сфере, однако в 2016 году начала писать о моде и стиле. Ли стала автором книги советов для невысоких женщин и открыла свой магазин одежды.

Ранее в июне стилистка Александра Крони раскрыла удешевляющие внешний вид женщины детали. По словам специалистки, сделать образ безвкусным способно обилие открытых участков тела. Также она посоветовала избегать предметов гардероба, украшенных крупными логотипами брендов, расположенными в заметных местах.