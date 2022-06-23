Стилистка раскрыла удешевляющие образ женщины детали

Стилистка Александра Крони: обилие открытых участков тела удешевляет образ женщины

Стилистка Александра Крони раскрыла удешевляющие внешний вид женщины детали. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

По словам специалистки, сделать образ безвкусным способно обилие открытых участков тела. Кроме того, по мнению эксперта, не следует приобретать вещи только потому, что они на данный момент находятся на пике моды. Взамен она порекомендовала носить те изделия, которые способны подчеркнуть достоинства фигуры обладателя. Также автор ролика посоветовала избегать предметов гардероба, украшенных крупными логотипами брендов, расположенными в заметных местах.

В свою очередь, чтобы выглядеть стильно без затрат, можно использовать три лайфхака, отметила Крони. Так, необходимо добавить к образу золотые или серебряные серьги или солнечные очки и выбирать однотонную одежду.

Ранее в июне стилистка Анна Рейес перечислила аксессуары, которые тоже удешевляют внешний вид женщины. Так, эксперт не рекомендовала носить много колец сразу — данный прием она назвала дурным тоном. Кроме того, Рейес посоветовала избегать плетеных браслетов из нитей, бисера и слишком пестрых украшений, которые принято сочетать друг с другом на одной руке.