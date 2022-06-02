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Перечислены удешевляющие образ женщины аксессуары

The Sun: стилистка Анна Рейес назвала браслеты из бисера удешевляющими образ аксессуарами

Фото: Mohammad Ali Pashm Foroush / Unsplash

Стилистка Анна Рейес перечислила аксессуары, которые удешевляют внешний вид женщины. Ее TikTok-ролик заинтересовал журналистов The Sun.

Юзерша с никнеймом anareyess__ отметила, что далеко не все декоративные элементы делают образ стильным. Так, эксперт не рекомендует носить много колец сразу — данный прием она назвала дурным тоном. По мнению специалистки, достаточно надеть три украшения, но не подряд.

Кроме того, Рейес посоветовала избегать плетеных браслетов из нитей, бисера и слишком пестрых украшений, которые принято сочетать друг с другом на одной руке. Обилие аксессуаров на запястьях, по мнению автора ролика, не подходит для девушек, которые хотят выглядеть элегантно и дорого.

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По словам стилистки, головные уборы являются важной частью образа. Она подчеркнула, что многие женщины любят заимствовать у своих мужчин бейсболки и носить их на каждый день. Упомянутые аксессуары делают образ маскулинным и удешевляют его.

Ранее в мае стилистка Ши Уайтли перечислила предметы гардероба, которые придают женщине неряшливый вид. В список эксперта попали рубашки, футболки и джемперы, длина которых ниже линии бедер, а также вещи со слишком объемными рукавами. Кроме того, имиджмейкер рассказала, как правильно заправлять блузку в брюки и джинсы.

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Полина Гераскина
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