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Вучич заявил об аде на Земле в случае отказа Запада от переговоров с Путиным

Президент Сербии Вучич заявил, что в случае отказа Запада от условий Путина мир ждет ад

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

В случае отказа лидеров стран Запада от условий на переговорах, которые в будущем предложит президент России Владимир Путин, мир на Земле ждет ад. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, сообщает РИА Новости.

«Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии СлавянскКраматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад», — сказал Вучич. Президент Сербии не уточнил, какое именно предложение стоит ожидать от российского лидера.

Ранее Вучич заявил, что конфликт на Украине является мировой войной, в которой Запад воюет против России с помощью украинских солдат. Также он призвал «оставить разговоры» о том, что «это региональная или локальная война» и отметил, что для «полной картинки не хватает только значительного конфликта на территории Азии».

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Виктория Кондратьева
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