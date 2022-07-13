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Вучич назвал конфликт на Украине мировой войной

Президент Сербии Вучич: конфликт на Украине является мировой войной Запада против России
Александар Вучич

Александар Вучич. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Конфликт на Украине является мировой войной, в которой Запад воюет против России с помощью украинских солдат, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал TV Pink.

Политик призвал «оставить разговоры» о том, что «это региональная или локальная война». Он назвал происходящее мировой войной. «Весь западный мир через украинцев воюет с Россией, это мировой конфликт», — отметил он. По словам Вучича, не хватает только «значительного конфликта на территории Азии».

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Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, пойти на такие меры Москву вынудил Киев, который устроил геноцид в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Он назвал целью спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Марина Совина
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