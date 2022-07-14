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Названо число погибших после обстрела Изюма

Администрация Харьковской области заявила о 2 погибших и 15 раненых после обстрела Изюма

Фото: РИА Новости

Названо число погибших после обстрела Изюма войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Харьковской области.

«При обстреле со стороны украинских военных в городе Изюме среди мирного населения 15 раненых и двое погибших», — заявили в администрации.

Ранее стало известно об ударах ВСУ по центру Изюма. «В центре города зафиксировано порядка десяти прилетов. Стреляли снова по местам скопления людей», — говорится в сообщении администрации.

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Алевтина Запольская
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