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В Харьковской области заявили об обстреле центра Изюма

Администрация Харьковской области заявила о жертвах в результате удара ВСУ по центру Изюма
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины нанесли удар по центру города Изюм Харьковской области, есть жертвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«Изюм Харьковской области снова под ударом ВСУ. В центре города зафиксировано порядка десяти прилетов. Стреляли снова по местам скопления людей. Есть жертвы среди мирного населения. Точная информация уточняется», — говорится в сообщении.

О взятии Изюма в Министерстве обороны России заявили 24 марта. 13 июля РИА Новости со ссылкой на администрацию Харьковской области сообщало об обстреле города кассетными боеприпасами с украинской стороны.

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Василий Мека
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