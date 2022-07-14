В Харьковской области заявили об обстреле центра Изюма

Администрация Харьковской области заявила о жертвах в результате удара ВСУ по центру Изюма

Вооруженные силы Украины нанесли удар по центру города Изюм Харьковской области, есть жертвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«Изюм Харьковской области снова под ударом ВСУ. В центре города зафиксировано порядка десяти прилетов. Стреляли снова по местам скопления людей. Есть жертвы среди мирного населения. Точная информация уточняется», — говорится в сообщении.

О взятии Изюма в Министерстве обороны России заявили 24 марта. 13 июля РИА Новости со ссылкой на администрацию Харьковской области сообщало об обстреле города кассетными боеприпасами с украинской стороны.