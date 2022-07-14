В Новокузнецке пройдет джаз-фестиваль под открытым небом

Open-air фестиваль «Кузня джаз» пройдет в Новокузнецке 16 июля

На территории заповедника «Кузнецкая крепость» в Новокузнецке 16 июля пройдет III Международный open-air фестиваль «Кузня джаз». Об этом сообщает 1-Line.

«Под открытым небом публику ждет невероятная насыщенная программа, зажигательные ритмы, искрометные повороты и колоритные исполнители. Девять часов живой музыки, более 50 лучших музыкантов мира различных направлений: джаз, соул, фанк, этно-джаз, блюз, джаз-рок», — сообщили организаторы.

На фестивале будут организованы танцевальные площадки, зоны отдыха, общественного питания, мастеров декоративно-прикладного творчества и ретроавтомобилей.

Международный фестиваль «Кузня джаз» проводится в Новокузнецке с 2019 года.

Ранее сообщалось, что в парке «Extreme Крым» на мысе Тарханкут 30 июля пройдет фестиваль электронной музыки. В мероприятии примут участие известные исполнители электронной музыки, среди которых Gvozd, Electrosoul System, Gydra, Nais, Ozma, Mage, Kexit и Despersion.