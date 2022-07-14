Белорусского журналиста отправили в колонию за фото российской военной техники

Белорусский суд приговорил журналиста к 2,5 года колонии за передачу фото военной техники

В Белоруссии суд приговорил к двум с половиной годам колонии журналиста Юрия Гонцаревича за то, что тот сфотографировал российскую военную технику, находившуюся в республике, и передал снимки ресурсам, признанным экстремистскими. Об этом в Telegram сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Сообщается, что Брестский областной суд признал журналиста виновным в преступлении, предусмотренном пунктом 1 статьи 361-4 УК Белоруссии («Содействие экстремистской деятельности»), и отправил в колонию на два года и шесть месяцев. Гонцаревич уже заявил, что планирует обжаловать приговор.

Ранее фотокорреспондент работал в белорусском еженедельнике Intex-press. Его задержали в конце апреля, а в начале мая предъявили обвинения.

13 июля стало известно, что суд в Белоруссии приговорил журналистку телеканала «Белсат» Катерину Андрееву к восьми годам лишения свободы. Девушку обвиняют в государственной измене из-за того, что она вела трансляцию несанкционированной акции протеста в Минске.