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Белорусскую журналистку осудили на восемь лет по статье о госизмене

Белорусскую журналистку Андрееву осудили на 8 лет лишения свободы по статье о госизмене

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Суд в Белоруссии приговорил журналистку телеканала «Белсат» Катерину Андрееву к восьми годам лишения свободы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна».

13 июля состоялось третье судебное заседание, два предыдущих прошли 4 и 6 июня. Суд проходил в закрытом режиме, по его итогам Катерину Андрееву осудили на восемь лет лишения свободы.

Муж Андреевой ранее сообщал, что ей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса (УК) Белоруссии («Измена государству»).

Катерину Андрееву задержали 15 ноября 2020 года во время несанкционированной акции протеста в Минске. Это произошло в квартире одного из домов, откуда она вместе с Дарьей Чульцовой (которую также задержали) вела прямую трансляцию на телеканале «Белсат».

В феврале 2021 года Андрееву и Чульцову приговорили к двум годам лишения свободы за руководство «групповыми действиями, грубо нарушающими общественный порядок».

«Белсат» — спутниковый телеканал на белорусском языке, который совместно создали МИД Польши и Польское общественное телевидение (TVP). Телеканал не имеет аккредитации в Белоруссии и признан экстремистским.

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