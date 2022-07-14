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Подозреваемого в жестоком убийстве пожилой женщины задержали в Татарстане

В Татарстане задержали 61-летнего мужчину по подозрению в жестоком убийстве супруги

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Подозреваемого в жестоком убийстве пожилой женщины задержали в Татарстане — тело 61-летней вахтерши обнаружили днем ранее в здании администрации города Агрыза. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, причина смерти женщины — множественные колото-резаные ранения спины и груди. Позже правоохранители задержали подозреваемого — им оказался 61-летний муж погибшей. Следствие считает, что мужчина пришел к жене на работу, поругался с ней на почве ревности, после чего взял из дома нож и нанес супруге множественные удары по различным частям тела. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в квартире на западе Москвы полицейские нашли тело 60-летнего мужчины с 27 ножевыми ранениями. В правоохранительные органы от жильцов дома поступило сообщение о трупном запахе, доносящемся из квартиры, в которой проживали пожилые люди.

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Леонид Микуляк
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