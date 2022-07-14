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Под Красноярском пройдет международный фестиваль искусств «Колокола»

Международный фестиваль Колокола пройдет в красноярском поселке Удачный

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В красноярском поселке Удачный 17 июля пройдет международный фестиваль искусств «Колокола». Об этом рассказали в красноярской филармонии, передает издание «Енисей».

Фестиваль пройдет в природном амфитеатре Успенского мужского монастыря. Программа будет посвящена 200-летию со дня основания Енисейской губернии. На концерте прозвучат сцены из оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» и сюита из балета Стравинского «Жар-птица».

В творческой программе примут участие художник Ахсар Муриев, Красноярский академический симфонический оркестр и его художественный руководитель Владимир Ланде, Сибирский мужской хор под руководством Альберта Терещенко, Дмитрий Ходош и хор Красноярского государственного театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского, звукорежиссер Мариинского театра Федор Наумов.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке 16 июля пройдет III Международный open-air фестиваль «Кузня джаз». Гостей ждет 9 часов живой музыки в направлениях джаз, соул, фанк, этно-джаз, блюз и джаз-рок. На фестивале будут организованы танцевальные площадки, зоны отдыха, общественного питания, мастеров декоративно-прикладного творчества и ретро-автомобилей.

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Сергей Истомин
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