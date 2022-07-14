На Южном Урале нашли «скифские котлы» возрастом 2,5 тысячи лет

Житель Южного Урала нашел «котлы скифов» возрастом 2,5 тысячи лет

Житель Южного Урала обнаружил на берегу озера Окункуль «котлы скифов» — возраст находки примерно 2,5 тысячи лет. Об этом сообщает агентство «Доступ» со ссылкой на исторический музей региона.

Как рассказали сотрудники музея, они сомневались, что увидят скифские предметы, ведь в местах, где обнаружилась находка, находились иткульские городища. Несмотря на то что в регионе обитали сарматы, предметы их культуры ранее в этих местах не обнаруживались.

«Понять, к какой археологической культуре относятся находки, позволяет их внешний вид, конструкция. Есть ряд признаков, указывающих, что котел сарматский: конусообразная или рюмкообразная ножка, шнурообразное внешнее украшение, характерные ручки», — рассказал художник-реставратор по археологическому металлу Алексей Шапиро.

Предметы попадут на выставку музея не сразу — сначала им предстоит реставрация от коррозии. По оценке Шапиро, она будет длиться от полугода из-за размеров предметов.

Ранее сообщалось, что на стоянке каменного века Сабаниха-3 на берегу Красноярского водохранилища в Боградском районе Хакасии нашли каменные и костяные предметы. Стоянка древних людей была открыта в 1989-1991 годах, однако исследования продолжаются до сих пор. Так, во время последней, июньской, экспедиции было найдено более трех тысяч предметов быта, возраст которых оценивается примерно в 25 тысяч лет.