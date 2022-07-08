В Хакасии нашли каменные подвески возрастом 25 тысяч лет

Отряд ИАЭТ СО РАН нашел на стоянке древних людей в Хакасии более трех тысяч предметов быта

В результате июньской экспедиции отряда Института археологии и этнографии сибирского отделения российской академии наук (ИАЭТ СО РАН) на стоянке каменного века в Хакасии была получена коллекция предметов каменной и костяной индустрии. Об итогах раскопок сообщается на сайте учебного заведения.

Археологические работы проходили на стоянке Сабаниха-3 на берегу Красноярского водохранилища в Боградском районе республики Хакасия. Отмечалось, что стоянка древних людей была открыта в 1989-1991 годах, однако исследования продолжаются до сих пор. Так, во время последней июньской экспедиции было найдено более трех тысяч предметов быта, возраст которых оценивается примерно в 25 тысяч лет.

«Среди находок важное место занимают две каменные подвески. Подобные изделия известны на другом объекте раннего верхнего палеолита в этом регионе — стоянке Малая Сыя. Находка незаконченной, выбракованной подвески в перспективе позволит реконструировать технологию изготовления подобных украшений», — говорится в сообщении.

Кроме того, ученые отобрали серию образцов для проведения анализов, которые позволят реконструировать палеоклимат, а также получили данные по хронологии региона.

Ранее в июне в курганном могильнике Смирновка-4 на юге Хакасии нашли несколько хорошо сохранившихся погребальных масок тесинской культуры. Специалистам предстоит сложная работа по фиксации и консервации артефактов, в том числе с целью дальнейшего экспонирования находок в музее.