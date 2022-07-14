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Три российских грузчика осуждены за изнасилование девушки и убийство ее сожителя

Трех жителей Анапы отправили в колонию за убийство мужчины и изнасилование его девушки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Краснодарском крае трех жителей Анапы приговорили к срокам от 13 до 19 лет колонии строгого режима за изнасилование девушки и убийство ее сожителя. Об этом в четверг, 14 июля, «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов края.

Как установил суд, в январе 2021 года молодая пара наняла трех грузчиков, чтобы помочь перевезти им мебель в съемную квартиру. После хозяева предложили работникам отметить переезд. В ходе застолья один из грузчиков — Михаил Богомаз стал проявлять интерес к хозяйке, что возмутило ее сожителя.

Тогда Богомаз ударил мужчину, а затем к избиению присоединились и его товарищи. Под угрозой убийства мужчины Богомаз изнасиловал девушку. После ее сожителя в течение четырех часов подвергали жестоким пыткам и истязаниям с помощью ножа. В конце экзекуции сообщники задушили свою жертву ремнем.

Следователи завели и расследовали уголовное дело по статье 105 («Убийство с особой жестокостью») УК РФ и 131 («Изнасилование») УК РФ.

В последнем слове один из осужденных попросил прощения у матери убитого. Михаил Богомаз вину не признал ни в убийстве, ни в изнасиловании.

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Владимир Седов
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