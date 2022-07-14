Украинский командир рассказал о зарезавшем пленного сослуживце

РИА Новости: командир «Медведи SS» Кравцов рассказал о зарезавшем пленного сослуживце

Командир украинского батальона «Медведи SS» Александр Кравцов, попавший в плен в ходе российской спецоперации, рассказал, как один из его сослуживцев зарезал пленного. Его слова приводит РИА Новости.

«На одном бункере, где мы были, морпехов с разведротой, они взяли пленного, относились нормально, но в итоге один из бойцов, когда выходили на прорыв, сказал, что зарезал его», — отметил военнослужащий.

Батальон «Медведи SS» входит в состав Вооруженных сил Украины, он позиционируется как диверсионно-штурмовой отряд.

Ранее Александр Кравцов обвинил Киев в необходимости сдать завод «Азовсталь». Он пожаловался на отсутствие помощи со стороны Украины, пока они находились на территории завода.