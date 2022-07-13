Украинский боец с «Азовстали» пожаловался на отсутствие помощи от Киева

Пленный украинский боец Кравцов с «Азовстали» обвинил Киев в необходимости сдать завод

Пленный украинский боец Александр Кравцов обвинил Киев в необходимости сдать завод «Азовсталь». Его слова приводит РИА Новости.

Кравцов, также руководивший украинской группировкой «Медведи SS», пожаловался на отсутствие помощи со стороны Украины, пока они находились на территории завода. «Насколько я знаю, 82 дня нам обещали: "подождите два-три дня, подождите неделю"», — рассказал он про обещания Киева.

Кравцов рассказал, что сначала президент страны Владимир Зеленский указывал на необходимость поставок вооружения со стороны Запада, чтобы деблокировать предприятие.