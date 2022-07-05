Члены украинской группировки «Медведи SS» признались в убийстве десятков человек

ТАСС: члены украинской группировки «Медведи SS» признались в убийстве более 100 человек

Члены неонацистской группировки «Медведи SS» рассказали о совершенных ими десятках убийствах на территории Донбасса. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на следственные органы.

По данным следствия, все обвиняемые дали признательные показания и рассказали подробности об обстоятельствах преступлений. Также уточняется, что от действий украинских преступников погибли более 100 человек.

«Среди обвиняемых снайпер Владимир Гапич, который признался в 60 убийствах, повар диверсионно-штурмовой группы, как следует из его показаний, застрелил пятерых пленных», — сообщил собеседник агентства.

Ранее Генеральная прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) заявила, что в соответствии с предъявленными обвинениями участникам украинской диверсионно-штурмовой группы (ДШГ) «Медведи SS» может грозить смертная казнь.