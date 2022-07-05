В ДНР пригрозили смертной казнью «Медведям SS»

Генпрокуратура ДНР сообщила, что «Медведям SS» может грозить смертная казнь

В соответствии с предъявленными обвинениями участникам украинской диверсионно-штурмовой группы (ДШГ) «Медведи SS» может грозить смертная казнь. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Донецкой народной республики (ДНР), передает ТАСС.

Как заявили в ведомстве, мера наказания участникам группировки будет установлена судебными органами ДНР. «Максимальное наказание по указанным статьям, которое может назначить суд, — смертная казнь», — отметили в Генпрокуратуре республики. Там также уточнили, что обвинение было предъявлено по трем статьям Уголовного кодекса (УК) ДНР.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике завершили расследование против бойцов ДШГ «Медведи SS», взятых в плен в Мариуполе. Отмечается, что обвиняемыми по делу проходят восемь человек.