В ДНР пригрозили смертной казнью «Медведям SS»
В соответствии с предъявленными обвинениями участникам украинской диверсионно-штурмовой группы (ДШГ) «Медведи SS» может грозить смертная казнь. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Донецкой народной республики (ДНР), передает ТАСС.
Как заявили в ведомстве, мера наказания участникам группировки будет установлена судебными органами ДНР. «Максимальное наказание по указанным статьям, которое может назначить суд, — смертная казнь», — отметили в Генпрокуратуре республики. Там также уточнили, что обвинение было предъявлено по трем статьям Уголовного кодекса (УК) ДНР.
Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике завершили расследование против бойцов ДШГ «Медведи SS», взятых в плен в Мариуполе. Отмечается, что обвиняемыми по делу проходят восемь человек.