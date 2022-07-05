В суд ДНР поступило первое дело полка «Азов»

В суд ДНР поступило первое дело группировки «Медведи SS», входящей в состав полка «Азов»

Первое дело участников украинской группировки «Медведи SS» поступило в суд Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Генеральная прокуратура, передает ТАСС.

«["Медведи SS"] систематически вели боевые действия против военнослужащих республики, регулярно совершали диверсионно-разведывательные и военно-террористические действия», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По версии России и ДНР, диверсионно-штурмовая группировка входит в состав полка «Азов», который в республике признан террористической и неонацистской организацией.