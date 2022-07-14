Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Двух российских чиновников и адвоката осудили за взятку в 10 миллионов рублей

В Липецке глава управления имущественных отношений отправилась в колонию за взятку
Ольга Крючкова

Ольга Крючкова. Кадр: Gorod48.ru, информационно-справочный портал / YouTube

В Липецке за взятку в 10 миллионов рублей осуждены два бывших чиновника российского региона и адвокат. Об этом в четверг, 14 июля, со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

По данным агентства, экс-начальник Управления имущественных и земельных отношений области Ольга Крючкова приговорена к девяти с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 50 миллионов рублей, ее бывший первый зам Михаил Бакланов к восьми годам строгого режима и штрафу в 15 миллионов рублей, адвокат Владимир Писаренко также получил восемь лет колонии строгого режима и аналогичный штраф.

Как установил суд, в 2016 году заинтересованный в аренде земельного участка коммерсант предложил 10 миллионов рублей Крючковой в качестве взятки. Посредниками выступили Бакланов и адвокат Писаренко. В результате через подконтрольное посредникам предприятие глава управления имущественных и земельных отношений региона получила пять миллионов рублей, остальные деньги достались посредникам.

13 июля сообщалось, что Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему замглавы МЧС России Андрею Гуровичу, обвиняемому в превышении полномочий по делу об ущербе в 323 млн рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
В США потребовали от Турции разорвать отношения с Россией ради истребителей F-16
Обнаружен вызывающий задержку развития нервной системы ген
Россиянам раскрыли стоимость туров «выходного дня» в Сочи
Вдова Мамонова заявила об отсутствии финансовой помощи со стороны друзей артиста
В России возобновили программы льготного автокредитования
Медведев заявил о желании США присвоить себе право арбитра международной морали
Джейми Ли Кертис приняла Ану Де Армас за неопытную актрису
Ивана Краско госпитализировали
В Запорожской области назвали сроки вхождения региона в состав России
Парикмахер показала способ сделать салонную укладку за пять минут
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.