Двух российских чиновников и адвоката осудили за взятку в 10 миллионов рублей

В Липецке глава управления имущественных отношений отправилась в колонию за взятку

В Липецке за взятку в 10 миллионов рублей осуждены два бывших чиновника российского региона и адвокат. Об этом в четверг, 14 июля, со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

По данным агентства, экс-начальник Управления имущественных и земельных отношений области Ольга Крючкова приговорена к девяти с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 50 миллионов рублей, ее бывший первый зам Михаил Бакланов к восьми годам строгого режима и штрафу в 15 миллионов рублей, адвокат Владимир Писаренко также получил восемь лет колонии строгого режима и аналогичный штраф.

Как установил суд, в 2016 году заинтересованный в аренде земельного участка коммерсант предложил 10 миллионов рублей Крючковой в качестве взятки. Посредниками выступили Бакланов и адвокат Писаренко. В результате через подконтрольное посредникам предприятие глава управления имущественных и земельных отношений региона получила пять миллионов рублей, остальные деньги достались посредникам.

13 июля сообщалось, что Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему замглавы МЧС России Андрею Гуровичу, обвиняемому в превышении полномочий по делу об ущербе в 323 млн рублей.