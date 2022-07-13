Бывшего замглавы МЧС России Гуровича заключили под стражу

В Москве суд арестовал экс-замглавы МЧС России Гуровича по делу об ущербе в 323 млн рублей

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему замглавы МЧС России Андрею Гуровичу, обвиняемому в превышении полномочий. Об этом в среду, 13 июля, «Ленте.ру» сообщили в суде.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения на время расследования.

Ранее 13 июля сообщалось, что следствие оценило ущерб по делу экс-замминистра в 323 миллиона рублей. По данным СКР, в 2020 году по его указанию из бюджета Мурманской области было выделено более 969 миллионов рублей на строительство госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Так как госпиталь был построен без учета климатических условий региона, он не мог использоваться по назначению. Позже его пришлось демонтировать.

Следствие считает, что Гурович, который знал об этих обстоятельствах, не принял «мер к эффективному использованию бюджетных средств». В СКР отметили, что вместе с сотрудниками ФСБ провели обыски в квартирах обвиняемого и других связанных с ним лиц, а также в подразделениях министерств и ведомств.

Экс-замглавы МЧС задержали в Москве.