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Бывшего замглавы МЧС России Гуровича заключили под стражу

В Москве суд арестовал экс-замглавы МЧС России Гуровича по делу об ущербе в 323 млн рублей

Фото: пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему замглавы МЧС России Андрею Гуровичу, обвиняемому в превышении полномочий. Об этом в среду, 13 июля, «Ленте.ру» сообщили в суде.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения на время расследования.

Ранее 13 июля сообщалось, что следствие оценило ущерб по делу экс-замминистра в 323 миллиона рублей. По данным СКР, в 2020 году по его указанию из бюджета Мурманской области было выделено более 969 миллионов рублей на строительство госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Так как госпиталь был построен без учета климатических условий региона, он не мог использоваться по назначению. Позже его пришлось демонтировать.

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Следствие считает, что Гурович, который знал об этих обстоятельствах, не принял «мер к эффективному использованию бюджетных средств». В СКР отметили, что вместе с сотрудниками ФСБ провели обыски в квартирах обвиняемого и других связанных с ним лиц, а также в подразделениях министерств и ведомств.

Экс-замглавы МЧС задержали в Москве.

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Любовь Ширижик
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