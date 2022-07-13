Сотрудники ФСБ задержали в Москве уволенного Путиным генерала из МЧС Андрея Гуровича

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича. Об этом в среду, 13 июля, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

В оперативных мероприятиях участвовали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета России (СКР). Совместно они провели обыски в квартирах Гуровича и связанных с ним лиц, а также в подразделениях министерств и ведомств.

Гуровича обвиняют по статье 286 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») УК РФ. По ней экс-чиновнику грозит до десяти лет колонии

В ближайшее время Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте фигуранта. Гурович — действительный государственный советник РФ 2 класса, что соответствует званию генерал-лейтенанта.

Задержанному экс-чиновнику вменили ущерб в 323 миллиона рублей

По данным СКР, ущерб от действий Гуровича составил 323 миллиона рублей. Как считают следователи, в 2020 году по указанию чиновника из бюджета Мурманской области было выделено более 969 миллионов рублей на строительство госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Так как госпиталь был построен без учета климатических условий региона, он не мог использоваться по назначению. Позже его пришлось демонтировать.

Следствие считает, что Гурович, который знал об этих обстоятельствах, не принял «мер к эффективному использованию бюджетных средств»

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, в настоящее время ведется проверка в отношении еще двух генералов из МЧС, которые могли участвовать в коррупционных схемах.

Путин уволил Гуровича в мае

Гурович занимал пост замглавы МЧС с 2018 года, он курировал вопросы тылового обеспечения. Президент России Владимир Путин уволил его 25 мая. В тот же день глава государства назначил нового главу МЧС — им стал генерал-майор Александр Куренков, выходец из ФСО-ФСБ.