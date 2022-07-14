Россияне с детьми оказались в ловушке из-за разлившейся реки на Кубани

ЮРПСО МЧС России выдвинулся на эвакуацию тургруппы из десяти человек в районе реки Цахвоа

Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС России выдвинулся в район реки Цахвоа Краснодарского края для эвакуации туристической группы с детьми. Об этом сообщается на странице отряда во «ВКонтакте».

Отмечалось, что звонок от руководителя группы поступил в МЧС в среду, 13 июля. Как стало известно, туристы оказались в ловушке из-за вышедшей из берегов реки Цахвоа, которую они не смогли преодолеть, — в связи с недавними обильными осадками уровень воды в реках сильно поднялся, кроме того, в районе местонахождения россиян смыло все мосты. Возвращение к началу маршрута займет несколько дней. Помимо прочего, ситуацию усугубляет и то, что пятеро из десяти человек несовершеннолетние.

Кубанские спасатели приняли решение эвакуировать туристов вертолетом, однако из-за неблагоприятных погодных условий в горах вылет пришлось отложить. В 09:00 следующего дня к тургруппе выдвинулись две пешие группы спасателей ЮРПСО МЧС.

«Сегодня рано утром (14 июля) руководитель в очередной раз вышел на связь и сообщил, что у них все в порядке, медицинская помощь никому не требуется», — говорится в сообщении.

Ранее в июле сообщалось об альпинисте из Вологодской области, который в одиночку отправился на восхождение на Эльбрус и не вернулся с маршрута. Поисками мужчины занялся Эльбрусский волонтерский отряд МЧС России из 13 человек.