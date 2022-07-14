Жителям Нижнекамска устроят трехдневный киномарафон с концертами

В Нижнекамске с 14 по 17 июля пройдет серия культурно-развлекательных мероприятий

В Нижнекамске в рамках проекта «Культурная среда города» пройдет серия культурно-развлекательных мероприятий. Жителей города ждет трехдневный киномарафон с концертами, сообщает «Татар-информ».

14 июля в сквере Лемаева пройдет показ датского мультфильма «Творцы снов». На следующий день в парке Тукая зрителям покажут советскую комедию «Золотой ключик».

16 июля в парке «Семья» состоятся выступления казанского баяниста Рината Валеева и исполнителей Айгуль и Ришата Шайхетдиновых из Набережных Челнов. 17 июля там выступит музыкант Эдуард Газеев, а после концерта состоится показ фильма «Мама».

Проект «Культурная среда города» реализуется в регионе уже более пяти лет. Ранее концертные программы и кинопоказы прошли, в частности, в Альметьевске, Елабуге, Лениногорске, Бугульме, Азнакаево и Нурлате. Отмечается, что в Нижнекамске «Культурная среда» будет организована впервые.