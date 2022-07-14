Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Кремле отреагировали на планы Казахстана принять ушедший из России бизнес

Песков назвал совершенно нормальными планы Казахстана принять ушедшие из России компании

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Кремле отреагировали на планы властей Казахстана принять ушедший из России бизнес. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это абсолютно нормальной стратегией. Его цитирует РИА Новости.

«Это совершенно нормально, когда любая страна мира пытается создать у себя комфортные условия для зарубежных инвесторов. Это пытаются делать все страны, включая нашу страну. Другое дело, что сейчас, понятно, под совершенно беспрецедентным давлением извне многие компании вынуждены принимать такие решения. Это, к сожалению, реальность в которой мы живем и работаем», — заявил Песков.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики создать необходимые условия для покидающих Россию из-за санкций западных компаний. По его словам, страна сможет получить «хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов», если подготовит интересные предложения для бизнеса.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Евросоюзе задумались над снятием санкций с ряда россиян
Ericsson подсчитал потери после ухода из России
Вероятность отправки войск из европейской страны на Украину оценили
Стало известно о нежелании «Баварии» продавать Левандовски «Барселоне»
В Сингапуре назвали цель приезда беглого президента Шри-Ланки
Путин признал ветеранами гражданских участников спецоперации
Граймс рассталась с информатором WikiLeaks
Россиянку поместили в СИЗО за организацию детской порностудии
Унесенный в открытое море турист выжил благодаря детской игрушке
Названа цель высказывания Вучича об «аде» при отказе Запада от условий России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.