В Кремле отреагировали на планы Казахстана принять ушедший из России бизнес

Песков назвал совершенно нормальными планы Казахстана принять ушедшие из России компании

В Кремле отреагировали на планы властей Казахстана принять ушедший из России бизнес. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это абсолютно нормальной стратегией. Его цитирует РИА Новости.

«Это совершенно нормально, когда любая страна мира пытается создать у себя комфортные условия для зарубежных инвесторов. Это пытаются делать все страны, включая нашу страну. Другое дело, что сейчас, понятно, под совершенно беспрецедентным давлением извне многие компании вынуждены принимать такие решения. Это, к сожалению, реальность в которой мы живем и работаем», — заявил Песков.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики создать необходимые условия для покидающих Россию из-за санкций западных компаний. По его словам, страна сможет получить «хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов», если подготовит интересные предложения для бизнеса.