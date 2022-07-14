Глава Казахстана Токаев поручил создать условия для ушедших из России западных компаний

Для покидающих Россию из-за санкций западных компаний необходимо создать условия в Казахстане, чтобы они могли спокойно релоцироваться в соседнюю страну. Об этом заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев, говорится в сообщении его пресс-службы.

По словам президента, в мире обостряется борьба за инвестиционный капитал. При этом почти каждая вторая из 1,4 тысяч зарубежных компаний, что работали в России, ушли с токсичного рынка или приостановили деятельность.

Если правительство Казахстана сможет подготовить интересные для бизнеса предложения, то с помощью западных партнеров республика получит «хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов», подчеркнул Токаев. Он напомнил, что ранее уже поручал воспользоваться моментов и организовать новые инвестиционные проекты в сфере обрабатывающей промышленности, но эта работа пока идет не слишком успешно, и готовых проектов нет.

Ранее глава Казахстана поручил диверсифицировать маршруты поставок казахстанской нефти на экспорт, чтобы снизить зависимость от транзита через Россию. Приоритетным он назвал Транскаспийский маршрут, проходящий через акваторию Каспийского моря и далее — в Азербайджан, Грузию и Турцию. При этом он предложил включить в работу инвесторов Тенгизского проекта (на 50 процентов принадлежит американской Chevron и еще на 25 процентов — ExxonMobil).

Заявление Токаева прозвучало на фоне решения российского суда закрыть поставки нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), который отвечает за 80 процентов экспорта сырья. Вскоре после этого вышестояшая инстанция отменила этот вердикт.