В России устранили препятствие для прокачки нефти из Казахстана

Суд в Краснодаре заменил решение о приостановке работы КТК на штраф в 200 тысяч рублей

Краснодарский краевой суд на заседании изменил решение предыдущей инстанции о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), теперь компания должна заплатить только штраф в 200 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Таким образом, устранено препятствие для прокачки нефти из Казахстана — на КТК приходится 80 процентов соответствующего экспорта.

«Постановление Приморского районного суда Новороссийска от 5 июля 2022 года об административном приостановлении деятельности КТК изменить. Заменить наказание на штраф в размере 200 тысяч рублей», — сказал судья.

Решение о приостановке работы компании на 30 суток было связано с обнаружением нарушений в документации, связанных с вопросами экологии. КТК, в свою очередь, подала ходатайство о приостановке исполнения решения суда, поскольку такое действие может вызвать неуправляемые процессы и необратимые последствия для производства.

На фоне решения о приостановке работы КТК президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил национальному нефтегазовому гиганту «КазМунайГазу» возможность диверсифицировать способы поставок казахстанской нефти на экспорт. Глава государства отметил, что приоритетным является Транскаспийский маршрут — он позволяет наладить продажу нефти и других товаров в обход России.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что политической мотивировке в поиске альтернативных маршрутов нет и призвали уделить должное внимание действиям страны.