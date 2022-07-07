В Кремле отвергли политические мотивы Токаева в поисках новых маршрутов поставок

Песков усомнился, что Токаев ищет новые маршруты поставок нефти из политических мотивов

В Кремле прокомментировали поиск Казахстаном новых маршрутов поставок нефти в обход России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков отверг предположения о политической мотивировке Казахстана в поиске альтернативных маршрутов. По его словам, действиям страны следует уделить должное внимание.

Пресс-секретарь добавил, что лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял это решение, поскольку деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) была прекращена из экологических соображений. «Поэтому здесь, конечно, потребуются дополнительные контакты с нашими казахстанскими партнерами», — отметил Песков.

Ранее в Новороссийске суд постановил на 30 дней остановить работу КТК. На эту компанию приходится 80 процентов экспортируемой Казахстаном нефти, в том числе с месторождения Тенгиз.

Токаев заявил, что способы поставок казахстанской нефти на экспорт должны быть диверсифицированы. Он также назвал приоритетным Транскаспийский маршрут.

Транскаспийский международный транспортный маршрут начинается из Китая, а после Казахстана проходит через акваторию Каспийского моря и далее — в Азербайджан, Грузию и Турцию, откуда можно осуществлять поставки в страны Европы. Таким образом, он позволяет наладить продажу нефти и других товаров в обход России.

