Названы сроки восстановления Новой Каховки после удара ВСУ

Власти Каховского района заявили, что восстановят Новую Каховку за несколько месяцев

Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев назвал сроки восстановления Новой Каховки. Об этом сообщает ТАСС.

«Это несколько месяцев, предстоит огромная работа», — прокомментировал он сроки ликвидации последствий после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что сейчас в городе заняты вопросом школ, детских садов и здравоохранения.

Власти района также заявили, что до сих пор остаются неизвестны судьбы людей, пропавших без вести после атаки украинских войск.

Ранее, 11 июля, стало известно об ударе ВСУ по Новой Каховке. В результате были уничтожены сотни квартир, есть погибшие и раненые.