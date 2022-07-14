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Названы сроки восстановления Новой Каховки после удара ВСУ

Власти Каховского района заявили, что восстановят Новую Каховку за несколько месяцев

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев назвал сроки восстановления Новой Каховки. Об этом сообщает ТАСС.

«Это несколько месяцев, предстоит огромная работа», — прокомментировал он сроки ликвидации последствий после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что сейчас в городе заняты вопросом школ, детских садов и здравоохранения.

Власти района также заявили, что до сих пор остаются неизвестны судьбы людей, пропавших без вести после атаки украинских войск.

Ранее, 11 июля, стало известно об ударе ВСУ по Новой Каховке. В результате были уничтожены сотни квартир, есть погибшие и раненые.

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Алевтина Запольская
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