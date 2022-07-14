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В Литве заявили о транзите в Калининград по прежним правилам

Премьер Литвы заявила о прежнем порядке транзита в Калининград до принятия правил ЕК
Ингрида Шимоните

Ингрида Шимоните. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Литва будет осуществлять транзит российских товаров в Калининград по прежнему порядку до принятия государственными учреждениями правил Еврокомиссии (ЕК). Об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните, передает РИА Новости.

«Такой порядок контроля [по рекомендациям ЕК] еще должны будут утвердить и установить литовские ведомства, пока они не установлены, будет действовать тот порядок, который есть сейчас», — сообщила политик.

По ее словам, провоз некоторых санкционированных товаров в город через Литву будет связан с еще более тщательным контролем. Она объяснила, что этого требуют пояснения ЕК, чтобы убедиться, что направляемые российские грузы в самом деле предназначены для нужд жителей Калининградской области.

Премьер также выразила надежду на способность ведомств найти административные принципы, в соответствии с которыми они смогут работать по новым правилам.

Ранее депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс посчитал опасными послабления по транзиту товаров в Калининград из России — он уверен, что Москва начнет оказывать давление на Европейский союз (ЕС).

18 июня Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград. В перечень попали от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе стройматериалы, цемент и металлы. В Совбезе анонсировали скорый ответ на блокаду Калининграда, который пообещали сделать чувствительным для жителей Литвы.

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Анастасия Заикина
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