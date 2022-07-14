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Макрон обвинил Россию в использовании энергоносителей в качестве оружия

Макрон заявил, что Россия использует поставки газа на внешний рынок в качестве оружия
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон. Фото: Thomas Padilla / Reuters

Россия использует поставки энергоносителей, в частности, газа на внешний рынок в качестве оружия. В этом обвинил Москву президент Франции Эммануэль Макрон, передает «Интерфакс».

Глава Пятой Республики напомнил, что цены на энергию выросли еще до начала спецоперации России на Украине. «Будем коллективно честными, потому что во всем мире было очень сильное экономическое восстановление. А затем они выросли из-за этой войны и из-за того, что Россия использует энергию как оружие», — уточнил он.

По словам Макрона, российские власти решили начать отключать газ и намеренно остановили главный газопровод «Северный поток 1». Он подчеркнул, что такой шаг — это «ясное послание, что Россия будет использовать газ в качестве элемента этой войны».

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Французский президент добавил, что на данный момент Европа находится в состоянии гибридной войны. Он не согласился с заявлениями о том, что энергетический кризис — это следствие западных санкций против Москвы. «Это Россия использует энергию, как, впрочем, она использует и продовольствие как оружие войны», — заключил он.

Ранее Макрон заявил, что Париж намерен добиться предотвращения мировой войны помощью Украине и продолжением давления на Россию. Французский лидер допустил перерастание конфликта на Украине в мировую войну.

Мировая история санкций


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Екатерина Андреева
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