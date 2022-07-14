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Макрон допустил перерастание конфликта на Украине в мировую войну

Макрон заявил, что Париж намерен добиться предотвращения мировой войны давлением на Россию

Фото: Christophe Ena / AP

Париж намерен добиться предотвращения мировой войны помощью Украине и продолжением давления на Россию. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью с телеканалами TF1 и France 2, передает РИА Новости.

Французский лидер допустил перерастание конфликта на Украине в мировую войну. «Мы хотим остановить войну, не вступая в нее. Мы не хотим мировой войны и географического распространения этого конфликта на другие регионы», — сказал политик.

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Глава Франции пояснил, что Париж рассчитывает предотвратить подобный сценарий за счет поддержки Украины и ограничений в отношении российской экономики. «Нужно быть готовыми к тому, что этот конфликт будет длительным. Особенно тяжелый период будет летом и в начале осени. Но Франция по-прежнему намерена оказывать Украине поддержку, экономическую и военную», — указал он.

Ранее на французском телеканале France 2 показали фильм о переговорах президента Франции Эммануэля Макрона и его российского коллеги Владимира Путина. Ключевым моментом фильма стал записанный разговор Путина и Макрона, который состоялся за четыре дня до начала спецоперации.

В ходе разговора российский лидер сказал Макрону, что Запад изначально должен был оказывать давление на Киев, но не сделал этого. Он также заявил, что украинское правительство не было сформировано демократическим путем. В ответ глава Пятой Республики пообещал «успокоить» президента Украины Владимира Зеленского и принять меры по стабилизации ситуации.

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Анжелика Бережная
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