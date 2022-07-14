В Мариуполе пообещали полностью восстановить водоснабжение до конца июля

Мэр Мариуполя Иващенко заявил, что водоснабжение будет полностью восстановлено в июле

Водоснабжение в Мариуполе будет полностью восстановлено до конца июля, вода уже подается во все районы города. Об этом заявил мэр города Константин Иващенко, пишет ТАСС.

По словам градоначальника, пока вода подается в дома самотеком, насосы не запускают из-за большого количества прорывов на трубах. «Мы закрываем воду в этот район, устраняем [неполадки]. На сегодняшний день мы забираем 75 тысяч кубов в день, но вот эти прорывы дают такой большой процент потерь», — указал Иващенко, пообещав разобраться с проблемой до конца месяца.

Он добавил, что в городе уже начали открываться магазины и аптеки. Власти ведут переговоры с поставщиками об увеличении поставок. «Остальные магазины, большие сети думаем заводить уже в этом месяце», — пояснил мэр.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что затраты на восстановление Мариуполя будут большими. Подготовка к реконструкции, по словам чиновника, уже стартовала. В городе начали строить новые жилые районы и социальные объекты. При этом основные параметры мастер-плана восстановления Мариуполя должны утвердить в течение месяца.

Власти ожидают, что к 2035 году в городе будет жить порядка 500 тысяч человек. Хуснуллин заверил, что правительство изучает, как дополнительно усилить портовые мощности Мариуполя и развивать там туризм.